Tommaso Berni: "Inzaghi non avrà problemi a rimpiazzare Barella e Calhanoglu, ma deve stare comunque attento. Italiano ottimo allenatore"

Ex portiere dell'Inter, ma tifoso viola, Tommaso Berni è intervenuto a Radio Bruno per parlare della partita di domenica fra le sue due squadre del cuore:

“Non sarà facile per l'Inter”

“L'Inter dispone di giocatori che sono cresciuti in maniera esponenziale. Domenica però sarà difficile per entrambe perché la Fiorentina è allenata in maniera ottima da Italiano. Tutte le formazioni che giocano palla a terra soffrono contro quelle che si mettono dietro la linea del pallone e temporeggiano”.

“Inzaghi non ha problemi di rosa”

E infine: “Sia Barella che Calhanoglu saranno perdite importanti ma la panchina di Inzaghi è abbondante e non avrà problemi a sostituirli”.