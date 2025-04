Presente alla presentazione del libro “Data di scadenza” di Lucia Petraroli, Giancarlo Antognoni ha parlato anche di Fiorentina. Queste le parole dell'ex capitano viola e attuale capo delegazione dell'Italia Under 21 riportate da Tuttomercatoweb.com:

"Ndour? Seguo questi giovani che hanno poco spazio in Serie A, non solo Ndour nella Fiorentina, ma tutti. Spero e mi auguro che qualcuno giochi più spesso in questo finale. Ndour è un giocatore importante per l'Under 21 e credo anche per la Fiorentina, è dinamico, forte fisicamente, ti dà quelle garanzie. Giocando favorisce anche un po' l'Under 21 visto che ci sarà l'Europeo. Spero giochino più spesso".

E sulla bandiera raffigurante il suo volto portata dai tifosi viola a San Siro: “Mi ha fatto piacere, colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi che mi hanno portato a San Siro dopo tanti anni. Ho visto questo evento e sono rimasto sorpreso, forse mi hanno augurato il compleanno, visto che l'ho festeggiato qualche giorno prima. La bandiera è stata di buon auspicio visto il risultato della Fiorentina”.