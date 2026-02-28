​​

Gudmundsson, c'è da accelerare il recupero: Solomon lo impone. Un contributo scarno, la Fiorentina non può più aspettare

Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Ora o mai più veramente: quasi al crepuscolo della seconda stagione in maglia viola, la Fiorentina non ha più tempo per aspettare Albert Gudmundsson e i suoi mille problemi, tra campo ed extra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'islandese deve prendere per mano la squadra, ora che lo stop di Solomon lo costringerà a tornare e ad accelerare il rientro. 

A Udine infatti non ci sono alternative: il numero 10 tornerà dal primo minuto, visto il problema muscolare del compagno, occupando la parte alta a sinistra dell'attacco. Il suo contributo è stato a corrente alternata fin dal suo arrivo, quasi due anni fa: in questa stagione 7 reti tra campionato e Conference, con incisività soprattutto dal dischetto. Serve a tutti i costi un'accelerata.

