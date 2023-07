La Fiorentina alla ricerca dell'attaccante del futuro: conferme sull'interessamento per un giovane attaccante del Celta Vigo

Continua la ricerca di nuovi innesti in attacco per la Fiorentina, con la dirigenza della Fiorentina che negli ultimi giorni avrebbe messo nel mirino un giovane attaccante della Liga Spagnola. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la Fiorentina starebbe sondando la possibilità di ingaggiare il classe 2003 Miguel Rodriguez.

Come sottolineato dal portale spagnolo il 20enne andrà in scadenza di contratto con il Celta Vigo il prossimo 30 giugno, e starebbe comunque trattando l’eventuale rinnovo con il club iberico. Nell’ultima stagione Rodriguez è stato autore di 8 gol e 2 assist in 27 presenze con la seconda squadra del Celta Vigo. Serie di prestazioni che, nella parte finale di campionato l’ha portato a disputare anche 7 partite con la prima squadra segnando pure un gol in occasione del match contro il Siviglia.