Continua la svendita in casa Verona. Il Monza si rinforza con un attaccante che ha graziato la Fiorentina

Faraoni alla Fiorentina, Ngonge al Napoli, Doig al Sassuolo. E queste sono soltanto le principali ufficialità di un mercato di gennaio incredibile per l'Hellas Verona, che ha già portato a termine tantissime cessioni, tanto da scatenare l'ira dei tifosi gialloblù. Ma le partenze non sono finite.

Cambia maglia un calciatore cercato in passato anche dai viola

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Verona ha chiuso la cessione anche di Milan Djuric, attaccante in passato cercato anche dalla Fiorentina. Nella sfida del Franchi, Djuric si è fatto parare un rigore da Terracciano graziando la Fiorentina. Il centravanti ex Salernitana ha scelto il Monza come sua nuova casa, si attende soltanto l'ufficialità.