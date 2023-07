UFFICIALE: Juventus multata ed esclusa dall'Europa. Fiorentina in Conference League

L'ufficialità era attesa per oggi ed è arrivata proprio in questi minuti: la Fiorentina parteciperà alla prossima Conference League al posto della Juventus. Lo ha comunicato la UEFA, precisando come i bianconeri abbiano violato il quadro normativo della UEFA e l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022.

Di conseguenza, la Juventus è esclusa dalla prossima edizione della Conference League, alla quale si era qualificata classificandosi settima in campionato. Al suo posto ci sarà la Fiorentina, arrivata ottava, che dunque disputerà i preliminari esattamente come lo scorso anno.

Oltre ad essere esclusa dalla competizione, la Juventus dovrà anche pagare una multa di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni sono condizionali e verranno applicati solo se i bilanci del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti dalla UEFA.