Nunziata: "Per essere la prima da titolare in Under 21 e contro la Francia, Kayode ha giocato bene. Ottimo calciatore"

Al termine della sfida tra Italia e Francia, il commissario tecnico della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche di Kayode: “Michael è un ottimo giocatore. Per essere la prima da titolare con l'Under 21, ha fatto una buona partita. Consideriamo anche il livello degli avversari, la Francia ha qualità tecnica e gamba. Ma lui ha retto molto bene”.

“Ci sta un errore, sul secondo gol male tutti”

Sull'errore nel secondo gol subito: “Normale, quando fai un calcio propositivo ci può anche stare che perdi la palla e poi concedi qualcosa agli avversari. Eravamo tutti piazzati male in quel momento”.