Il terzino della Fiorentina Michael Kayode, al termine della sfida tra Italia e Francia Under 21, ha parlato ai media presenti raccontando l'emozione del suo debutto dal primo minuto in categoria: “Grandissima emozione, l’ho saputo appena prima della gara. Per me è stata una bellissima partita e sono contento del risultato. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma per oggi sono contento così”.

“La condizione si trova giocando, i 90 minuti di oggi mi aiuteranno”

Sulla partita: “Alto livello oggi, l’ho avvertito. Mi sono divertito ed è stata una bella gara. Condizione? Sto abbastanza bene, sono comunque contento. La migliore condizione la trovi giocando e aver disputato tutta la partita oggi può assolutamente avermi aiutato, quindi sono tranquillo. Sono sempre esperienze in più”.

“Qualche piccolo errore, ma è normale”

Cosa è mancato per portarla oggi a casa? “La Francia è veramente forte, non era facile oggi. Abbiamo fatto alcuni piccoli errori, ma è normale tra due squadre che hanno creato tanto. Solo questo”.

“Siamo una Nazionale forte, sapere che Spalletti ci segue è uno stimolo”

Sulla Nazionale: “Siamo una squadra veramente forte, in vista dell’Europeo che dobbiamo affrontare sono contento e fiducioso. Sullo stimolo per la Nazionale maggiore, sapere che Spalletti ci segue è una grande emozione. Diamo sempre il massimo e cerchiamo di essere disponibili. Dodô? Gioia immensa, ce l’ha scritto lui stamattina e sono molto contento per lui. Vada avanti così che può essere convocato tranquillamente con regolarità”.