All’Allianz Stadium è andato ieri in scena un 2-2, con i bianconeri ripresi dalla Fiorentina e dal gol di Sottil. Di questo, e anche di Moise Kean, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’ex attaccante bianconero Giuseppe Galderisi.

“Era una partita sotto il controllo della Juve. Però la Fiorentina è una squadra che non si arrende mai e se le dai il modo di esprimersi poi si crea le proprie possibilità. I bianconeri avevano la partita in mano, secondo me sono altri due punti che se ne vanno e deve esserci inevitabilmente tanto rammarico”.

Sull'ex bianconero

“Rimpianti nel calcio possono essercene ma solo fino a un certo punto. Alla Juve fu uno dei più precoci ad esordire, ricordo che tirarono in ballo anche me perché arrivò presto in prima squadra, ma forse non ha trovato quello che gli serviva”.

E ancora…

“A Firenze fa la differenza, è amato e sostenuto. Le reti che segna lo aiutano a crescere. Aveva bisogno di una piazza così per diventare più forte, magari a Torino non ha trovato la giusta fiducia per esprimersi al meglio”.