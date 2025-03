Il tecnico del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia, parlando anche del suo futuro: “Ancora non abbiamo discusso niente. In questo momento la priorità di tutti noi è pensare agli obiettivi di questa stagione. Io, poi, ho dato la mia disponibilità alla società in base a tutto quello che vorrà fare con me, ma adesso pensiamo al presente e a questo finale di stagione”.

“Dispiace per Thiago Motta. Orsolini? L'ho ringraziato”

Sull'esonero di Thiago Motta: “Mi dispiace per lui, alla fine è un mio collega e non è mai bello vedere un lavoro iniziato finire così. Conosciamo tutti questi aspetti. Orsolini? Spero che le sue parole per me siano arrivate dal cuore, perché lo vedo molto preso da ciò che stiamo facendo. L'ho ringraziato”.