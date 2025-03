Negli studi di Sky Sport l'ex calciatore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta ha parlato dell'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Non pensavo che avrebbe fatto così bene a Bologna, replicando i risultati dell'anno scorso senza calciatori come Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers”.

“Bologna piazza speciale"

“Lo stimo - ha aggiunto Costacurta - fin da quando allenava a Trapani, per cui non voglio sottostimare il suo lavoro. Ma penso che a Bologna ci sia qualcosa di speciale tra la città e la squadra, oltre a dei dirigenti che svolgono un lavoro eccellente. Spero che il club rossoblù sia d'esempio per tanti altri”.