A Lady Radio è intervenuto l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, con un passato importante anche al Torino. L'ex stopper ha parlato della sfida di domani tra la squadra di Italiano e quella di Juric analizzandone varie tematiche.

“Il Torino prende pochi gol, gioca male e fa giocare male gli altri- ha detto- Sarà una partita difficile per la Fiorentina, che può vincere ma dovrà fare attenzione. I granata sono ostici, lottano su ogni pallone e gioca a uomo. Si difende abbastanza bene e ha due attaccanti importanti: Sanabria e Zapata. Un reparto migliorato moltissimo. Per tipologia di gioco, fuori casa il Torino è molto più pericoloso, sapendo agire molto bene in contropiede".

Una classifica inaspettata per la Fiorentina, un vantaggio da sfruttare

“Nessuno si aspettava la classifica della Fiorentina, ma nemmeno quella del Bologna, per dire. Ricordiamoci che dietro di sé la Fiorentina ha tre squadre che sono arrivate prima lo scorso anno e alla lunga lotteranno per posti importanti. Lazio Roma e Napoli risaliranno posizioni e servirà sfruttare al massimo il momento alla squadra di Italiano, ottenendo punti con Torino e Sassuolo. Basta un risultato negativo per perdere terreno per l’Europa”.

Infine conclude, accennando ad una suggestione di mercato: “Non credo che Zaccagni si muoverà a Gennaio, se non per un'offerta indecente. Certo, stare tanti anni con Lotito non è facile”.