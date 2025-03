Criscito: "Sono stato molto vicino alla Fiorentina, rifiutai per amore del Genoa. Pepito? Talento incredibile, sempre bello vederlo giocare"

Domenico Criscito, ex compagno di Nazionale di Giuseppe Rossi, ha commentato a margine del Pepito Day un retroscena di mercato che lo ha quasi visto passare alla Fiorentina nel 2020.

“Sì, sono stato molto vicino alla Fiorentina, ma sapete quanto sono legato al Genoa, del quale ero capitano, per cui per amore del Grifone ho rifiutato. Trovo qualche punto in comune tra le due tifoserie, entrambe calde, splendide. Con Pepito ho giocato sin dalla Nazionale under 17 fino a quella maggiore: è sempre stato un talento, peccato per gli infortuni che lo hanno condizionato, uno come lui è sempre bello vederlo in campo”