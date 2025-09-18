Corriere Fiorentino: Una situazione che non è così drammatica...ma preoccupante sì

Due gli articoli sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

Grande spazio per “Kean, febbre a 90°”. E ancora: “Moise è a letto con l’influenza e salterà anche l’allenamento di oggi, i viola contano di recuperarlo per il Como. Lui vuole esserci, per far gol”. All'interno del pezzo leggiamo: “E' giusto chiarirlo subito, la situazione in questo caso non è così drammatica. Il fatto che Moise Kean ieri non si sia allenato però, a causa di un forte stato febbrile, una certa preoccupazione l’ha fatta scattare”.

Lamptey

In taglio alto la presentazione del nuovo arrivato: “L’accelerata di Lamptey ”La mia velocità al servizio della Fiorentina".