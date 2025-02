La seconda volta del prossimo arbitro con Fiorentina e Inter, alla prima gioirono i nerazzurri. Un portafortuna per i milanesi

Scherzi del calendario: lunedì prossimo la Fiorentina giocherà nuovamente contro l'Inter. Questa volta i viola però faranno visita ai nerazzurri. E per questa gara è stato designato come arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Bilancio con la Fiorentina

Il suo score con la squadra viola parla di: sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte. In trasferta quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultimo KO con i gigliati è quello registrato alla 31esima giornata dello scorso campionato: Juventus-Fiorentina 1-0 (7 aprile 2024).

Quest'anno lo abbiamo trovato in Torino-Fiorentina 0-1, mentre ha già arbitrato un'altra sfida con l'Inter; esattamente quella persa in casa contro i nerazzurri per 2-0 il 6 febbraio 2021.

Bilancio con l'Inter

La Penna per l'Inter è una sorta di portafortuna. Non ha diretto tante gare dei nerazzurri, sei in tutto in campionato, ma si registrano cinque vittorie e un pareggio. E' la prima volta che trova la squadra allenata da Inzaghi in questa stagione.