Kouame, tentativo last minute dell'Empoli: è un pupillo di Corsi. La volontà del calciatore è però un'altra

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame sembra ormai essere ad un passo dal lasciare Firenze. Il giocatore, ritenuto in passato fondamentale per lo spogliatoio gigliato, adesso non è più al centro del progetto e per questo da qualche settimana ha iniziato a valutare le offerte pervenute al suo agente. Al momento, visto il forte interesse del Torino, l'unica soluzione attuabile sembrava quella di un suo passaggio in granata, con Sanabria pronto a fare il percorso inverso. Quest'oggi però si è registrato l'interesse di un altro club di Serie A, considerato da Alfredo Pedullà un vero e proprio ritorno di fiamma.

Fabrizio Corsi ha fatto un tentativo per Kouame

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, infatti, questa mattina l'Empoli di Fabrizio Corsi avrebbe fatto un nuovo tentativo per l'esterno ivoriano. Il classe ‘97 è da sempre un pallino del presidente empolese, che avrebbe fatto un sondaggio su di lui per infoltire l’attacco a disposizione di D'Aversa. Il giocatore sembrerebbe però preferire la destinazione granata, e per questo resta ancora in piedi il possibile scambio con Sanabria.

Questo il tweet di Alfredo Pedullà: