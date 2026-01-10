Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi attuali in casa Fiorentina alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan.

“Ritengo questo mercato molto importante per i viola, sappiamo tutti qual’è la situazione e quali sono le necessità della Fiorentina: Gennaio sarà un mese importante, dobbiamo cambiare molto per tornare in carreggiata. I primi due colpi ci sono già stati, le operazioni in uscita stanno iniziando a prendere corpo, una su tutte quella di Pablo Marì. Ma sono convinto che tutto sia stato abbastanza fermo a causa del turno infrasettimanale, vedrete che la prossima settimana ci saranno tante operazioni in via di definizione”.

“La prossima settimana decisiva per il mercato della Fiorentina: ne vedremo delle belle”

Ha anche aggiunto: “Sono convinto che per la sfida contro il Bologna la Fiorentina avrà un’altra rosa, la prossima settimana sono convinto che ci saranno trattative concrete: se qualcosa bolle in pentola verrà sicuramente fatto prima della sfida contro i rossoblu. Ci sono ancora tanti giorni di mercato dopo la sfida del Dall’Ara, però sono convinto che se la Fiorentina avrà modo di fare qualche operazione importante farà di tutto per farla il prima possibile. Poi è chiaro che anche nei giorni successivi accadrà qualcosa, ma molto passera dai prossimi 7 giorni”.

“Lavorare sul mercato per la Fiorentina adesso non è assolutamente facile”

Ha sottolineato anche un aspetto particolare: “Come abbiamo già detto tutti la Fiorentina se c’è una cosa su cui non si può dire niente è di aver speso molto in estate, piu di tante altre squadra: il punto è che evidentemente non è stato fatto bene. E chiaramente se spendi tanto poi rimpiazzare gli stessi giocatori sul mercato non è assolutamente facile, e per questo sono convinto che la Fiorentina avrà bisogno ancora di piu tempo”.

“La Lazio poteva rivelarsi l'occasione giusta per ripartire a mille”

Un commento della partita di mercoledì all’Olimpico: “Con la Lazio si è visto un’altra squadra, anche la prima frazione di gara aveva fatto pensare al peggio. Nel secondo tempo però i viola sono usciti e alla fine il risultato ha fatto storcere il naso a qualcuno. La Fiorentina aveva avuto un'occasione straordinaria, quella di ribaltare una partita importante: oltretutto con un rigore a favore al novantesimo. Avresti chiuso la partita con una piccola grande impresa che ti avrebbe dato molta energia.Prendiamoci il pareggio e puntiamo alla vittoria per le prossime partite”.

“Contro il Milan non firmo per il pareggio”

Ha anche analizzato la sfida di domani: “Non firmerei mai un pareggio a prescindere col Milan prima della partita, un punto non mi va bene. Voglio che la squadra provi a vincere e ce la potrebbe anche fare. Poi però pareggiare con loro, a seconda della partita che sarà, potrebbe anche fare bene alla classifica. Leao e Pulisic ti creano un sacco di problemi, la difesa deve stare attenta. Il portoghese ti ruba facilmente metri e ha una media gol impressionante: Allegri ha saputo far scattare in lui qualcosa che l'ha reso nuovamente un punto chiave dei rossoneri. La loro difesa invece è molto fisica ma non imperforabile: Gud, Kean...approfittatene!