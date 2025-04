Il presidente del Quartiere 2 di Firenze e del Calcio Storico Michele Pierguidi ha rilasciato qualche dichiarazione a margine della presentazione del terzo Memorial Davide Astori. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

“Se serve un po' di carisma a questa Fiorentina? Quello non fa mai male, in nessun ambito. Da tifoso sono felice che quest'anno la squadra abbia battuto Inter, Milan e Juventus. Ricorderò quest'annata anche per questo. Poi spero di vincere la Conference League, ma siamo la Fiorentina, non una squadra che vince tutti gli anni il campionato. Se si fosse vinto con tutte le piccole probabilmente saremmo primi in classifica”.