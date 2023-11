Ufficiale: anche i Mondiali del 2034 saranno in Arabia Saudita. Infantino: "Il calcio unisce i popoli"

Dopo l'assegnazione dei Mondiali 2030 e degli Europei 2032 (che torneranno in Italia, in co-hosting con la Turchia), ora è ufficiale anche la sede dei Mondiali del 2034: non una sorpresa ma si giocheranno in Arabia Saudita. Il paese mediorientale era pressoché l'unica opzione, dopo la suddivisione dei due precedenti tornei tra Centro America, Europa e nord Africa.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha commentato: “Il calcio unisce i popoli come nessun altro sport, il Mondiale è una vetrina perfetta per un messaggio di unità e inclusione”.