Fiorentina-Bologna: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Penultima giornata di campionato, la Fiorentina ha solo un risultato a disposizione per provare a credere ancora alla qualificazione in Europa. Battere il Bologna di Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia. L'appuntamento è per le 20:45 all'Artemio Franchi, in contemporanea alle altre squadre in lotta con i Viola di Palladino.

Per non perdervi nessuna emozione di questa partita, seguite la nostra DIRETTA testuale, targata Fiorentinanews.com. Aggiornamenti in tempo reale, una grafica semplice e intuitiva e ovviamente, a seguire, anche l'ampio post partita. Con il consueto spazio dedicato ai vostri commenti.