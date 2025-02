Corriere Fiorentino: Il flop delle soluzioni provate, non c'è un piano B

Tre pagine dedicate dal Corriere Fiorentino alla Fiorentina stamani.

Pagina 2

Apertura con: “Un pranzo indigesto”. Ovvero: “Buon inizio viola, poi il Como prende il sopravvento e stravince con i gol di Diao e Nico Paz. La squadra di Palladino senza ritmo e con poche idee. Battuta d’arresto in chiave Champions”.

Pagina 3

Ampio spazio a: “Kean non c’è e si vede: due tiri in quattro minuti, poi l’attacco si spegne”. Sottotitolo: “Flop delle soluzioni provate in settimana: non c’è un piano B. Pesa la scelta di non aver acquistato un altro attaccante".

Pagina 4

Le dichiarazioni: “Mea culpa Palladino: poca energia Pradè duro: giocati solo 7 minuti”. Sottotitolo: “L’allenatore non cerca alibi: ”Prestazione negativa". Il d.s.: “No all’anonimato”.