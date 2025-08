Simonelli: "Vorrei far anticipare l'inizio delle partite serali di Serie A alle 20. I giovani, altrimenti, non le seguono"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli tra le altre cose ha spiegato che vorrebbe anticipare alle 20:00 l'orario di inizio delle partite serali di campionato per avvicinare i giovani.

La proposta per “far appassionare i giovani”

"Vorrei far appassionare i giovani che sono distratti dai social. Le partite di sera non possono iniziare alle 20.45 (la Champions scatta addirittura alle 21, ndr), devono cominciare prima al fine di attrarre i clienti del futuro. Dipendesse da me fisserei il fischio d'inizio alle 20". Una proposta - per ora - a titolo personale, di cui Simonelli non ha ancora discusso con i club e con i broadcaster.

L'ostacolo? Le tv

Si tratta comunque di una proposta molto difficile da attuare nel breve. Di sicuro impraticabile per la stagione che scatterà ufficialmente a breve, afferma La Gazzetta dello Sport. La speranza del presidente è quella di poterci arrivare in un triennio, perché soprattutto d'inverno portare un ragazzino allo stadio fino a tardi e con il freddo diventa complicato anche per gli impegni scolastici del lunedì mattina.

La resistenza rimane quella delle televisioni, che pagano parecchio per i diritti tv e che con l'anticipo auspicato da Simonelli rischierebbero potenzialmente di perdere 2-3 milioni di spettatori, quelli devoti ai tg delle 20.