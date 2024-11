Una prestazione niente male per uno che non partiva titolare da agosto. Pongracic risponde presente e Palladino spera in un'altra buona notizia

Una deviazione provvidenziale sul tiro di Jairo, diretto in porta, nel primo tempo. Novanta minuti più recupero in campo, fatti di ordinaria amministrazione e qualche buon intervento. Soprattutto, contro il Pafos Marin Pongracic ha dimostrato di essere a posto fisicamente e ha dato sicurezza, non poco per uno che non partiva titolare dalla prima di campionato.

Palladino domanda, Pongracic risponde

Se Palladino voleva delle risposte, in parte le ha avute. Ci vorrà ancora tempo per poter considerare Pongracic una risorsa utilizzabile nelle partite che contano, ma il suo recupero è fondamentale. Difficile ad oggi che Ranieri e Comuzzo cedano la loro titolarità, ma avere un'alternativa affidabile può fare la differenza.

E se tornasse quello di Lecce…

Pongracic era arrivato con le stimmate del titolare, ma a parlare è sempre il campo. Gli errori e l'infortunio hanno dato un'opportunità a Comuzzo, che l'ha sfruttata al meglio. Ciò non significa però che l'ex Lecce non possa essere protagonista: se anche il suo acquisto, alla fine, dovesse risultare azzeccato, per la Fiorentina si aprirebbe un'ulteriore porta su interessanti scenari futuri.