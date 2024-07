Centrocampo da rifare per la Fiorentina: per Cardoso il Betis spara alto ma ancora tutto è possibile. La rivelazione di Thorstvedt

La Fiorentina deve assolutamente ricostruire il centrocampo per la prossima stagione e, come confermato in un'intervista dal direttore generale viola Alessandro Ferrari, la società si sta muovendo soprattutto su questo fronte.

L'idea Cardoso…

Per i viola il nome di Johnny Cardoso del Betis Siviglia è un'ipotesi concreta. Il suo valore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, come riferisce la Gazzetta dello Sport, spaventa la dirigenza viola ma non la frena. Parliamo di un vero e proprio mediano, classe 2001, che farebbe al caso di Palladino. Lo scorso anno ha collezionato 17 presenze e due in Conference League contro la Dinamo Zagabria.

Sulla lista della dirigenza viola c'è anche quello di Richard Rios, classe 2000 del Palmeiras, ma per adesso rimane un'opzione secondaria.

Mentre per Thorstvedt…

Kristian Thorstvedt sembra invece avvicinarsi a grandi passi verso la Fiorentina. Il centrocampista del Sassuolo avrebbe rivelato ai suoi amici più stretti di essere a un passo dalla squadra di Raffaele Palladino. Manca però ancora l'accordo con Carnevali, ma ogni giorno può essere quello per trovare l'intesa. A 8 milioni si potrebbe andare chiudere, con i bonus che diventano decisivi in trattative di questo tipo.