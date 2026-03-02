​​

Sandro Sabatini: “Con Kean e Fagioli la Juventus sarebbe migliore. Cessioni imperdonabili, a prezzo outlet”

Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, parlando a Radio Sportiva e spaziando sulla situazione in casa Juventus, ha avuto modo per fare riferimento anche a due recenti affare che la Fiorentina ha fatto, pescando proprio in casa bianconera a prezzo quasi stracciato.

‘Juventus migliore con Kean e Fagioli’

“Se avesse Moise Kean come centravanti e Nicolò Fagioli a centrocampo la Juventus sarebbe migliore, così come Huijsen  in difesa, Rabiot, ma anche Szczesny in porta”.

‘Cessioni a prezzo di saldo’

“La Juventus ha fatto disastri comprando alcuni calciatori, ma soprattutto vendendo questi: delle cessioni imperdonabili, ed in alcuni casi a prezzo di saldo, da outlet. Gli acquisti si possono sbagliare, ma la Juventus ha sbagliato tutte le cessioni, le cessioni sotto prezzo non si devono fare”.

