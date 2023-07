Commisso non vuol perdersi il debutto della Fiorentina. E poi l'inaugurazione del Viola Park che verrà intitolato proprio al numero uno viola

Si avvicina il momento del ritorno in Italia del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Su La Nazione di stamani viene riportata la notizia che l’obiettivo del numero uno viola è quello di essere presente a ‘Marassi’ per il debutto stagionale contro il Genoa del 19 agosto.

Nel caso non dovesse farcela per Genova c'è pur sempre il Play Off di Conference League o anche la prima gara interna in Serie A contro il Lecce.

In ogni caso il ritorno di Commisso ci sarà nella seconda metà di agosto e così il proprietario della Fiorentina potrà vedere dal vivo la conclusione dei lavori del Viola Park e parteciperà, ovviamente, all'inaugurazione ufficiale del centro sportivo, che sarà intitolato proprio a lui (Rocco B. Commisso Viola Park) prevista per inizio settembre.