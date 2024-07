È sempre Fiorentina-Juve, anche fuori dal calcio. La clinica affiliata al club di Commisso passa agli Agnelli

Una notizia che tocca da vicino la Fiorentina riguarda la nota clinica in cui i calciatori viola vengono seguiti. L’Istituto di ricerche cliniche Fanfani, in piazza Indipendenza a Firenze, passa alla famiglia Agnelli-Elkann.

La clinica affiliata alla Fiorentina passa a Exor

Il Corriere Fiorentino scrive che è riuscito l’accordo preliminare per il passaggio della storica istituzione a Lifenet Healthcare, azienda sanitaria milanese che controlla 15 strutture in Italia, di cui il gruppo Exor detiene il 45% delle quote.

E' sempre Fiorentina-Juve…

Insomma, anche se “alla larga”, ecco un altro esempio di intreccio tra Fiorentina e Juventus (anche se si tratta della vecchia proprietà), stavolta fortunatamente fuori dal mercato.