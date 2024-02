La Fiorentina si fa riagguantare nella ripresa concedendo un calcio di rigore e non supera l'ostacolo Empoli

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

Empoli-Fiorentina 1-1 (29' Beltran, 56' rig. Niang)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (62' Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (74' Parisi); Duncan (62' Arthur), Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil (72' Ikone); Belotti (72' Bonaventura).

90'+4 Finisce qui. La Fiorentina pareggia al ‘Castellani’ contro l'Empoli per 1-1. A segno per i viola nel primo tempo Beltran, per i padroni di casa sigla il rigore del pareggio nella ripesa Niang.

90'+2 Occasione per la Fiorentina con Caprile che esce dai pali e Bonaventura che va al tiro deviato dalla difesa dell'Empoli.

90' Assegnati 4 i minuti di recupero.

89' L'ex viola Zurkowski è a terra per infortunio, ma l'Empoli ha finito i cambi.

86' Cambio nell'Empoli: esce Cacace, va in campo Pezzella.

83' Ha una buona opportunità per andare al tiro dal limite dell'area Mandragora, ma la sua conclusione va oltre la traversa.

81' Ammonito Beltran per proteste.

80' Cross di Parisi in area, va di testa Bonaventura mandando il pallone alto.

79' Cambio nell'Empoli: esce l'ex viola Maleh, va in campo Fazzini.

77' Cambiaghi va al tiro da sinistra un po' strozzato, fa suo il pallone in uscita Terracciano.

74' Non ce la fa a proseguire Biraghi: va in campo Parisi.

72' Ammonito l'ex viola Zurkowski.

72' Altro doppio cambio nella Fiorentina: escono Sottil e Belotti, tocca a Ikone e Bonaventura.

69' Ammonito Biraghi per fallo tattico su Zurkowski che lo aveva superato con una giocata.

67' Partita ora spezzettata dai continui falli commessi dai giocatori dell'Empoli.

64' Occasione per l'Empoli con Marin che tira da lontano verso la porta, intercetta il pallone Terracciano.

62' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Faraoni e Duncan, vanno in campo Kayode e Arthur.

59' Occasione per la Fiorentina che dopo un'azione avviata da Faraoni va al tiro con Sottil, tiro deviato.

56' Gol dell'Empoli. Dal dischetto si presenta Niang che non sbaglia e concretizza il pareggio degli azzurri. 1-1 tra i padroni di casa e i viola.

54' Calcio di rigore per l'Empoli. Faraoni trattiene in area Cancellieri dopo essersi involato in area viola. Azione in contropiede generata da un calcio d'angolo in favore della Fiorentina gestito malissimo.

51' Fiorentina imprecisa in questi primi minuti della ripresa, con l'Empoli che trova spesso il modo andare via in velocità con la palla al piede.

48' Perde un pallone velenosissimo Gonzalez, Cambiaghi scappa in velocità e serve Cancellieri che va al tiro, para e trattiene il pallone Terracciano.

46' Inizia il secondo tempo con un doppio cambio per l'Empoli: escono Gyasi e Cerri, vanno in campo Niang e Cancelleri.

45'+5 Finisce primo tempo: la Fiorentina sta vincendo per 1-0 a Empoli grazie al gol siglato da Beltran al 29'.

45'+4 Ammonito Luperto per proteste.

45'+3 Verticalizzazione di Martinez Quarta per Belotti in area, non ci arriva l'attaccante viola.

45' Saranno cinque i minuti di recupero.

44' Cross di Cacace in area, allontana il pallone Martinez Quarta e lo toglie dalla disponibilità di Cerri.

41' Punizione calciata da Biraghi, va di testa Martinez Quarta ma non inquadra la porta.

38' Zurkowski corre e punta verso l'area viola, lo ferma fallosamente Beltran.

35' Azione prolungata della Fiorentina con Duncan che prova a servire Sottil in area, ma il passaggio è lungo e l'esterno viola non ci arriva.

32' Empoli pericoloso con l'iniziativa personale di Cambiaghi sulla sinistra che scappa via a a tutti fino ad arrivare in area, poi il pallone si perde tra le gambe dei difensori viola.

29' GOOOOOOL!!!!! BELTRAN!!!!!!! L'attaccante viola riceve il pallone sulla destra da Mandragora, si gira e calcia sbloccando la gara un bel diagonale verso la porta difesa da Caprile!

28' Cambio nell'Empoli: infortunio muscolare per Grassi, va in campo Marin.

25' Ci prova Faraoni con il destro, la sua conclusione viene parata da Caprile.

22' Bel lancio di Martinez Quarta in profondità per Gonzalez che cerca il pallonetto mandando però alto il pallone: c'era comunque fuorigioco. Nel frattempo tenta di restare in campo Faraoni.

20' Gioco fermo, c'è Faraoni a terra che sembra non poter proseguire per una distorsione alla caviglia.

17' Fiorentina che sta facendo girare il pallone nella metà campo dell'Empoli, manca soltanto la conclusione in porta.

14' Fiorentina che staziona in attacco senza andare alla conclusione, avvia un contropiede poi Zurkowski ma viene poi bloccato dalla difesa viola.

11' Empoli che va ad attaccare sulla sinistra per poi mettere il pallone nel mezzo, pulisce l'area Milenkovic.

9' Picchia duro l'Empoli, con Mandragora che ha subito una torsione del ginocchio ma prova a restare in campo.

6' Prova a farsi vedere in attacco l'Empoli, chiude tutto Terracciano in uscita.

3' Avvio di gara lento da entrambe le squadre, con la Fiorentina che cerca di impostare la manovra a centrocampo.

1' Subito un'ammonizione nell'Empoli: cartellino giallo per Gyasi dopo un fallo commesso su Biraghi.

1' Dopo il doveroso minuto il silenzio per la strage sul lavoro a Firenze, inizia la gara! Forza viola!

Torna il match della domenica alle 15 per la Fiorentina, che oggi è attesa dal derby provinciale contro l'Empoli: all'andata vinsero gli azzurri per 2-0 al Franchi. Alla squadra viola servono disperatamente i 3 punti, al di là della vendetta sportiva. Appuntamento al Castellani agli ordini del sig. Pairetto e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.