Il presidente viola Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, toccando vari temi: “Lo scorso anno è stato il migliore per la Fiorentina sul piano dei ricavi. Senza i 25 milioni e le plusvalenze fatte. Siamo arrivati a 119 milioni e non c'era mai stato un anno così per la Fiorentina. Molto contento per questo, abbiamo fatto investimenti e siamo arrivati in finale di Conference e Coppa Italia”.

"La vittoria a Genova? Facciamo le corna. La Fiorentina è stata eccezionale, non ci credevo ma dopo 10' minuti la partita era già vinta. Non ci siamo poi rilassati. Tutti i nuovi e i veterani hanno fatto una grandissima partita. Kayode ha fatto una bellissima partita, ma anche Bonaventura e Biraghi, i nostri vecchietti. I tifosi? Loro lo sanno, non posso andare lì con loro e gioire, forse a 30 anni, ma li ho salutati e sono stato molto contento. Alcuni li ho incrociati in autogrill al ritorno".

“Sono contento della squadra che sta nascendo. Abbiamo una squadra più forte oggi ed ho detto ai ragazzi quando li ho incontrati che dobbiamo iniziare l'annata come abbiamo finito la scorsa. La prima parte era stata eccellente, la seconda non molto. Speriamo che come a Genova i ragazzi mettano la testa su ogni partita, sapendo che bisogna cercare sempre di vincere. Siamo forti per giocarcela contro qualsiasi squadra”.