Allegri: "Dobbiamo sistemare il campionato vincendo contro la Fiorentina. Quella viola una squadra forte"

La partita contro la Fiorentina di domenica prossima è al centro dei pensieri dei tesserati della Juventus. Del match che si disputerà in campionato il prossimo fine settimana, ne ha parlato Federico Chiesa, ma anche il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

“Fiorentina squadra forte”

“Ora dobbiamo pensare a sistemare il campionato e centrare la qualificazione Champions - ha detto a Mediaset - che resta l’obiettivo principale della stagione. E lo dovremo fare a partire dalla gara contro la Fiorentina, che è una squadra forte”.

Le due squadre impegnate prima in Coppa Italia

La Juve a questo appuntamento ci arriva dopo aver battuto per 2-0 in Coppa Italia la Lazio nella semifinale d'andata. E stasera scendono in campo i viola per la stessa competizione.