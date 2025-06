La Nazione: Empoli market, nuovi nomi dagli azzurri

L'edizione odierna de La Nazione analizza le tematiche più importanti attorno al mondo viola; concentrandosi inevitabilmente sul calciomercato della Fiorentina.

In prima pagina

La prima pagina il QS de La Nazione è intitolata: “Albert e Moise, nodi al pettine”, e poi nel sottotitolo “Gud non sarà riscattato. Rocco su Kean: speriamo resti”.

Pagine 4

Nelle pagine interne ampio spazio alle trattative viola: “I casi più delicati dell'estate: Gudmundsson, no al riscatto e Rocco avverte dagli Usa: Kean? speriamo resti”. In taglio basso il quotidiano prosegue scrivendo “Moise e la clausola rescissoria. 52 milioni e 15 giorni di tempo”. La Nazione si concentra poi su un'altra situazione spinosa interne al Viola Park: “Dodo, impasse con gli agenti. Il rischio di un braccio di ferro”.

Pagina 5

Nella pagina seguente La Nazione si concentra sulle trattative in entrata; una su tutte quella che potrebbe portare Viti a Firenze: “ I cambi in retroguardia: Viti per rinforzare la difesa. Moreno può salutare, Valentini resterà a Verona”. Di spalla il quotidiane invece riporta l'interessamento per altri giocatori : "Empoli market. Anjorin in attesa e punta Sebastiano Esposito”.