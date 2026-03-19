Nardella: "Coi 150 milioni del Franchi si potevano costruire case, ma almeno abbiamo evitato di fare come Roma col Flaminio"

L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a La Repubblica sul tema stadio della Fiorentina: “Dobbiamo fare un'analisi onesta sulle cause dei problemi a partire dal vero morbo della città, ovvero la cultura parassita della rendita. Tutto il contrario degli investimenti che portano ricchezza e lavoro. Su questo, a mio avviso, manca un vero dibattito”.

“Il rischio era che finisse come col Flaminio”

Poi ha aggiunto: “I 150 milioni pubblici per il Franchi erano fondi per il patrimonio culturale, non li potevano usare per costruire case? Ad ogni modo difendo la scelta, anche perché l'alternativa era un bubbone di degrado nel cuore di Campo di Marte, com'è il Flaminio di Roma”.