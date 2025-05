Lo svedese Glenn Nyberg è un arbitro abituato alla Champions League e lo dimostra. Al Franchi il direttore di gara svedese tiene sotto controllo il match delicato tra Fiorentina e Real Betis, anche quando gli animi si scaldano.

Ammonizioni tutte corrette quelle distribuite da Nyberg, che si dimentica però di ammonire Cardoso al 38' del secondo tempo per un entrata scomposta su Mandragora e Bakambu al 48', sempre della ripresa, per lo scontro con De Gea. Tiene in mano la situazione quando Dodo e Fornals si scontrano dopo il 2-1 viola.

Due richieste di rigore, una per parte, ma entrambi inesistenti. Il tocco di Richardson in area viola è con la spalla, mentre il tocco di Rodriguez su Mandragora è troppo leggero per l'assegnazione del penalty. Nyberg concede al Betis di perdere un po' troppo tempo (soprattutto al portiere), ma ormai ci siamo abituati. Specialmente in partite così decisive. Il recupero nel secondo tempo supplementare rimane comunque troppo poco.