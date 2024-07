Giovanni Galli, opinionista ed ex portiere della Fiorentina, ha commentato a Lady Radio le possibili mosse della società viola sul mercato. Queste le sue parole sul possibile arrivo di Kean, e non solo.

‘Spero che Kean sia cresciuto dopo le esperienze fatte’

“Mi intriga Kean per le sue caratteristiche, consapevole che prendi il pacchetto completo. A Torino hanno fatto fatica a gestirlo. Non lo incensiamo troppo perché corriamo il rischio che cammini sulle acque. Mi auguro che sia cresciuto anche con le esperienze che ha fatto all'estero".

‘Difficile credere che Zaniolo si sia ravveduto’

"Zaniolo? Per me è no. Ovunque è stato di difficile gestione. Faccio fatica che adesso si sia ravveduto. Potenziale enorme, ma potenziale. Ancora non ha fatto vedere nulla”.