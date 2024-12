La Curva Fiesole ha pubblicato da pochissimi minuti un comunicato in vista della partita di stasera della Fiorentina contro l'Empoli in Coppa Italia. Nel post, reso noto sui social, il tifo organizzato viola asserisce che anche questa sera verrà allestita una coreografia, come già successo domenica in occasione della sfida all'Inter.

Anche stasera ci sarà coreografia

La coreografia, si legge fra le righe, riguarderà tuttavia soltanto una parte della Curva Ferrovia, a differenza di domenica. Si invitano inoltre tutti i tifosi a portare una sciarpa e tenerla tesa durante l'inno di Allevi. “E' il momento di restare uniti, di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città. Per Edo e per tutti i nostri ragazzi”, così si chiude il comunicato della Fiesole, che viene riportato a seguire.