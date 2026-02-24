Molinelli: "Come si poteva pensare che Kean avesse perso il vizio del gol? É stato anche molto sfortunato questa stagione"

Maurizio Molinelli, ex allenatore delle giovanili della Juventus che per primo scoprì il talento di Moise Kean, ha parlato a Radio Bruno della stagione della Fiorentina e dell'attaccante viola classe 2000.

Sulla stagione viola

“La vittoria contro il Pisa ha dato fiducia all'ambiente viola, e secondo me tra qualche partita la squadra si troverà dove le compete. La strada imboccata sembra finalmente quella giusta”.

Sull'annata di Kean

“L'anno scorso qualsiasi cosa tirasse era sempre gol. In questa stagione è stato anche molto sfortunato. Ma la qualità del ragazzo non si discute, è un valore aggiunto e non era pensabile che avesse perso il vizio del gol. A Firenze Moise ha trovato l'ambiente ideale per crescere”.