La Fiorentina ha già piazzato quasi tutti i Primavera a fine ciclo. Tre calciatori però attendono ancora di conoscere il loro futuro

La Fiorentina Primavera ha concluso una stagione molto positiva con una brutta prova in finale Scudetto contro l’Inter e per molti dei ragazzi della rosa di Galloppa è arrivato il momento di salutare il calcio giovanile e mettersi all’opera tra i professionisti. La dirigenza gigliata ha già provveduto a piazzare tanti dei classe 2005 che hanno concluso il loro percorso in Primavera, con diverse prospettive e sensazioni per il proprio futuro.

Chi ha già salutato la Fiorentina

Hanno già trovato collocazione tre perni della difesa di Galloppa. Baroncelli è passato al Gubbio in Serie C, così come Elia e Romani, rispettivamente a Forlì e Lecco. Ha scelto Pontedera Jacopo Tarantino mentre la destinazione più prestigiosa è quella di Jonas Harder, che lotterà per la salvezza in B nel neopromossa Padova. Il centrocampista lo scorso anno ha debuttato anche in Conference League ed è tenuto in grande considerazione dalla dirigenza gigliata.

Il centrocampista Mattia Ievoli

Le tre pedine da piazzare

Chi ancora attende invece è il lituano Ernestas Gudelevicius, che ha avuto modo di mettersi all’opera anche con la Lituania Under 21. Il mediano scuola Be1 Academy è uno dei giocatori in cerca di squadra, insieme al compagno di reparto Mattia Ievoli, capitano uscente della Primavera. Infine ecco Francesco Presta, attaccante esterno cresciuto nel vivaio viola, ragazzo talentuoso e assai sfortunato. Presta è alle prese con un altro infortunio al crociato, dopo essere da poco rientrato dal precedente lunghissimo stop, e spera di rimettersi in gioco il prima possibile. Fermo dallo scorso aprile, Presta spera di ritrovare spazio in campo ma ancora prima fiducia e serenità.