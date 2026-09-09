"100 anni d'amore", il libro per il centenario della Fiorentina. Pieri: "Spero serva alla famiglia Commisso per comprendere meglio la nostra storia"
In occasione della presentazione del libro “100 anni d'amore” dedicato al centenario della Fiorentina, ha parlato così uno degli autori, il coordinatore nazionale sport di +Europa Massimo Pieri: “Ci abbiamo messo otto mesi insieme all'amico Alessandro Masi a raccogliere tantissime foto, che poi sono il ricordo vero e tangibile di ciò che abbiamo fatto negli anni. Credo che siamo riusciti, per ogni decennio della storia viola, a raccogliere delle foto particolari e talvolta inedite dagli anni delle origini fino ad oggi”.
“Spero serva anche ai Commisso”
Poi ha aggiunto: “L'obiettivo è lasciare un'impronta forte con questo libro, affinché magari anche la famiglia Commisso comprenda meglio la nostra storia. Devo essere sincero, non mi è piaciuto poi così tanto l'evento di festeggiamento organizzato dalla società al Franchi”.
“Un libro per tutto il mondo”
Infine: "Questo libro è per i fiorentini ma non solo, perché la storia di un club così prestigioso sicuramente interessa anche a chi non tifa la Fiorentina ma è semplicemente un appassionato di calcio. Le foto ci riportano alle domeniche passate allo stadio, a dei ricordi belli che fanno parte della nostra storia e della nostra vita. Lo definirei, insomma, un libro per tutto il mondo".