"Bove sta dimostrando di poter giocare ad alto livello, la Fiorentina adesso se lo gode. La scelta di cederlo..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Repubblica Marco Juric, durante un lungo collegamento con Radio Sportiva, è tornato a parlare dell’ormai ex centrocampista della Roma Edoardo Bove, attualmente in forza alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

“Il ragazzo ha dato dimostrazione di poter giocare in Serie A ad alto livello. Sicuramente sarebbe stato titolare in questo centrocampo della Roma, un centrocampo comunque da sedicesimo posto. Qualcuno a Trigoria sicuramente si sta mangiando le mani, anche se va detto che la sua cessione è stata una scelta dell’allenatore precedente: di fatto lo si era capito dalla scorsa primavera che per lui non ci sarebbe stato posto in mezzo al campo".

“Possiamo confermare che sul suo addio abbia influito De Rossi”

Ha anche aggiunto: “De Rossi infatti è subentrato a Mourinho il 16 Gennaio scorso, e per tutto la seconda parte della stagione ha utilizzato Bove con il contagocce. Quest’estate la dirigenza giallorossa ha pensato ad incassare, e adesso giustamente la Fiorentina si gode un ragazzo di 22 anni nel pieno della sua carriera da calciatore professionistico. E secondo me in Fiorentina-Roma ha fatto la prestazione che ha fatto anche perchè aveva il dente avvelenato nei confronti della sua ex squadra”.