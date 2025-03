L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, al termine del match contro la Juventus ha celebrato la prestazione della squadra: “E' stata una notte magica, sono felice di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi. Forse non ci rendiamo ancora conto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo accettato i duelli uomo a uomo a tutto campo, era l'occasione giusta per cambiare tutti i discorsi che sono stati fatti in questo periodo su di noi. Dedichiamo questa vittoria a Joe Barone che era amato da tutti al Viola Park e anche al presidente Commisso che ci ha caricato prima della partita, con una telefonata nello spogliatoio".

E poi: “La squadra aveva bisogno di lavorare ma vedevo che stava crescendo. Davvero, abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, ma adesso dovremo fare uno step in più contro le squadre di medio-bassa classifica. I giocatori avevano voglia di rivalsa, per le critiche, anche giuste arrivate in questo periodo, ma la Fiorentina è questa, è quella di stasera. Dateci un po' di tempo per riuscire a portare dove deve stare".

Inoltre: “Non ci ddobiamo solo accontentare di battere le grandi, anche perché abbiamo perso diversi punti con altre squadre. Mi sono sentito di andare sotto la curva, perché penso che sia stata una serata magica, storica ed è stato molto bello. La prestazione della Juventus? Sicuramente ci sono grandi meriti nostri, la Juve forse non si aspettava un avversario che sarebbe andato a prendere palla così in alto. Li ho visti più sfiduciati dopo quanto successo nella prima mezz'ora".