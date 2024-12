Giornata di Natale già intensa in ottica mercato, con la prima operazione che potrebbe concretizzarsi in uscita e a stretto giro di posta: Lucas Martinez Quarta è ad un passo da lasciare la Fiorentina per far ritorno al River Plate. La conferma arriva anche dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che parla anche di cifre: 7-8 milioni la cifra giusta: