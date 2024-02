La Reggiana di Bianco spreca tutto: in doppia superiorità numerica non va oltre il pari con il Feralpisalò

Pochi minuti fa si sono conclusi i primi anticipi della 23esima giornata di Serie B. Una delle squadre da seguire con attenzione, come sempre accade, è la Reggiana di Alessandro Bianco, che questo pomeriggio ospitava al Mapei Stadium il fanalino di coda FeralpiSalò.

Nonostante la squadra amaranto sia stata per più di un tempo in 11 contro 9, per l'espulsione di due giocatori ospiti, al novantesimo è costretta a dividere la posta in palio con gli avversari: il risultato finale è 1-1.

Benché fosse in doppia superiorità numerica la Reggiana trova il vantaggio iniziale solo al 79' con Kabashi. E proprio quando la gara sembrava al termine è arrivato il pareggio ospite: decisivo un colpo di testa di Balestrero al 90'+5. Per Bianco novanta minuti di sostanza sfiorando anche il gol, il giocatore viola ormai è diventato un pilastro del centrocampo di Nesta.