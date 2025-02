La Nazione: l'urna stavolta è dispettosa

Sul QS de La Nazione in prima pagina: “Ancora Atene. E stavolta tocca al Panathinaikos”. A pagina 4: “Palladino, la verità senza filtri. ‘Liti con Pradè? Solo falsità Giusto che io venga criticato Ora la risposta sul campo’”. A pagina 5: “Viola, i dispetti dell’urna. Dopo l’Olympiakos il Pana. L’incubo di un’altra Atene. E c’è pure Bart Dragowski”, di spalla: “Malesani già carico: ‘Io col cuore diviso. Lì non è mai facile’”. A pagina 6: “E domani tocca al Verona. Adlì, Robin, Gud e Colpani. Fuori quattro pezzi da 90 Zaniolo favorito su Beltran”, di spalla: “Gud, strana tentazione. Riscattarlo, non farlo o venderlo alla Juve?”.