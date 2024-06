Federico Gianassi, deputato del Partito Democratico, a Refresh su Toscana TV ha parlato all’indomani della vittoria di Sara Funaro nel ballottaggio per la nomina a Sindaco di Firenze, toccando anche il tema del restyling del Franchi, casa della Fiorentina.

‘Non è col tema dello stadio che si vincono o perdono le elezioni’

“Merito a Nardella per il lavoro politico e amministrativo importante che ha svolto. Anche i temi sui quali è stato fortemente attaccato, come quello del restyling dello stadio Franchi, francamente dimostrano che la città non era certo ostile. Un po’ perchè non è certo sul tema dello stadio che si vincono e si perdono le elezioni, certamente ci si appassiona, noi così come i fiorentini, ma interessa sapere altro. Così si fa del trasporto pubblico, delle tramvie, degli investimenti sulle residenze sanitarie ecc”.

‘Nardella attaccato perchè è stato bravo a trovare 200 milioni di euro’

“Sullo stadio aggiungo che è difficile imputare a un sindaco di essere riuscito a conquistare 200 milioni di euro dal governo. In una qualunque altra città italiana, ma forse del mondo, a un sindaco che batte cassa e conquista 200 milioni di euro dal governo nazionale, si fanno i complimenti e si ringrazia. A Firenze si è creata una curiosa situazione per la quale forze politiche avversarie hanno voluto attaccare Nardella perchè è stato così bravo da trovare 200 milioni di euro per riqualificare il Franchi, bene pubblico di proprietà del Comune, quindi se non arrivano i soldi devono pagare i cittadini fiorentini. Oltretutto un bene ipervincolato per scelte delle Sovrintendenze, che si può toccare solo con progetti complicatissimi. In una situazione del genere ha giustamente battuto cassa: è stato oggettivamente bravo”.