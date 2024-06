L'addio social di Arthur ai tifosi viola

Il centrocampista brasiliano Arthur Melo saluta i tifosi della Fiorentina con un video su Instagram dopo la fine della stagione. Il giocatore classe '96 era in prestito dalla Juventus e non resterà a Firenze la prossima annata.

‘Grazie per il vostro affetto, lo porterò sempre nel cuore’

“Tifosi viola, voglio esprimervi la mia gratitudine per il piacere aver vissuto in questa città e giocato in questa incredibile squadra. La mia famiglia ed io apprezziamo tutto l'affetto ricevuto qui. Sarà un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore'.