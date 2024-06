Calamai: "Palladino non è una scelta ambiziosa ma la via di mezzo tra Sarri e Aquilani. Il sano compromesso da 6 in pagella"

Il giornalista e tifoso viola Luca Calamai ha parlato a TMW Radio commentando anche l'arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina, tra le tante opinioni sulle situazioni delle panchine di Serie A.

‘Palladino scelta da 6 in pagella’

“Palladino non è una scelta ambiziosa, è la via di mezzo tra Sarri e Aquilani. La via di mezza è lui, che non ha i titoli e l'esperienza di Sarri ma ne ha di più di Aquilani. È il sano compromesso da 6 in pagella”.

‘La Lazio aveva fatto un timido tentativo per Palladino’

"Lazio-Tudor? Credo che Lotito e Tudor non accettano facilmente compromessi. La Lazio ha fatto un timido tentativo per Palladino, quindi questo fa capire la situazione. Sarebbe incredibile se Allegri andasse alla Lazio, non è nello stile del club fare un'operazione del genere".