Giuseppe Commisso esulta per la qualificazione agli ottavi: "Che bel regalo per il compleanno di mia madre!"
La Fiorentina ha giocato una delle più brutte partite di una stagione tremenda. I ragazzi di Vanoli hanno rischiato l'eliminazione contro il “temibile” Jagiellonia, dopo aver vinto 0-3 nella gara d'andata in Polonia. Eppure arrivano anche messaggi di congratulazioni alla squadra….
Le congratulazioni del presidente
Non tutti sembrano essere scontenti per la terribile prestazione della squadra gigliata; ai piani altissimi della società infatti c'è chi mostra soddisfazione per la partita di De Gea e compagni. Giuseppe Commisso, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto mandare un messaggio di congratulazioni alla squadra per il passaggio del turno conquistato.
La storia Instagram
Il presidente della Fiorentina ha postato una storia Instaram con il risultato del match e la frase: “Che bellissimo regalo di compleanno per mia madre!”