Italiano: "Ci apprestiamo ad affrontare un tour de force pazzesco. Speriamo di riavere qualcuno degli acciaccati per mercoledì"

A Radio Rai ha parlato l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nel post partita della gara contro la Salernitana. Queste le sue parole:

“Era importante arrivare alle prossime battaglie con l'entusiasmo e la fiducia che ci dà questa vittoria. Volevamo ottenere 3 punti per la nostra classifica in campionato, che necessità ancora di vittorie e punti. Ci apprestiamo ad affrontare un tour de force incredibile. C’è da fare i complimenti a ragazzi come Barak che si sono adattati in una situazione di emergenza. I ragazzi che abbiamo lasciato a casa non li abbiamo chiamati per problemi fisici. Speriamo di riaverli per mercoledì. Siamo felici per la vittoria".