Bonaventura come Zielinski, Calhanoglu e Koopmeiners: la Fiorentina si coccola uno dei migliori centrocampisti del campionato

Certamente è ancora presto per dare dei giudizi definitivi, ma dopo sei giornate di Serie A si può tracciare un primo bilancio. Al netto delle frenate contro Lecce e Frosinone, non si può dire che i risultati della Fiorentina siano stati negativi. Ciò che preoccupa semmai in casa viola è la situazione di alcuni singoli, che non riescono proprio a incidere.

La squadra diventa dunque dipendente da quei pochissimi giocatori di enorme classe, tra i quali sicuramente rientra Giacomo Bonaventura. E non è un caso che, a 34 anni, l'ex Milan rientri ad oggi tra i migliori centrocampisti del campionato per media voto. Dopo sei giornate, Jack fa parte di una top 5 di lusso insieme a Koopmeiners, Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan.

Sicuramente una buona notizia per la Fiorentina, ma attenzione al rovescio della medaglia. Dipendere da un giocatore di 34 anni può essere rischioso, meglio sicuramente supportarlo. Per ora lo sta facendo solo Nico Gonzalez, ed è per questo che diventa fondamentale ricevere risposte dagli altri. Nzola e Beltran in primis ma non solo: chi fa la differenza in questa Fiorentina?