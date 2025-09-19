​​
Corriere dello Sport-Stadio: Il meglio della Fiorentina finisce in campo

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il meglio della Viola”. Ovvero: “Largo a Gud e Fazzini C'è Nicolussi in regia”. 

Pagina 20

Apertura per: “Gud, Fazzini e Nicolussi Viola, adesso la qualità”. Sottotitolo: “Pioli studia una Fiorentina differente per cancellare i difetti emersi Tre giocatori si scaldano per dare ancora più fantasia alla manovra”. 

Pagina 21

Qui leggiamo: “Pioli, sale la pressione: la Fiorentina ai minimi”. Sottotitolo: “Nell’era Commisso, soltanto  nel 2019-2020 (appena un punto)  un inizio peggiore di quello attuale”. Presente anche un trafiletto sulla squadra: “Paura passata: Kean si allena con il gruppo”. 

 

